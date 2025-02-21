Житель Крыма украл у ветерана медали и парадный китель

Полицейские задержали мужчину, который украл у ветерана парадный китель, медали и кортики.К полицейским обратилась жительница Крыма — она рассказала о краже из квартиры ее родственника, который является ветераном Великой Отечественной.
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