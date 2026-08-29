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Культурология.рф

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История и археология: Запрещённая и самая странная книна великого Толстого: Выдумка или тайная биография писателя «Крейцерова соната»

История и археология: Запрещённая и самая странная книна великого Толстого: Выдумка или тайная биография писателя «Крейцерова соната»

После обнародования "Крейцеровой сонаты" Льва Толстого произведение вызвало в обществе бурную полемику, а после выхода в свет и вовсе произвело скандал.

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