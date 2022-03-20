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Украинское мифотворчество трещит по швам

Украинское мифотворчество трещит по швам

Сама идея этой статьи пришла ко мне примерно на вторую неделю проведения специальной военной операции на Украине Скажу сразу, от украинской верхушки и их западных кураторов я ожидал намного большего в плане информационного противодействия России.

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