Украинское мифотворчество трещит по швам

Сама идея этой статьи пришла ко мне примерно на вторую неделю проведения специальной военной операции на Украине Скажу сразу, от украинской верхушки и их западных кураторов я ожидал намного большего в плане информационного противодействия России.
Сама идея этой статьи пришла ко мне примерно на вторую неделю проведения специальной военной операции на Украине Скажу сразу, от украинской верхушки и их западных кураторов я ожидал намного большего в плане информационного противодействия России.
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