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Твой континент

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В Верхнем Тагиле мужчина избил дядю до перелома рёбер, требуя переписать на него завещание

В Кировграде утвердили обвинительное заключение против 47-летнего жителя Екатеринбурга. Его обвиняют в вымогательстве с применением насилия и причинением тяжкого вреда здоровью (п.

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