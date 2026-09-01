Иран начал ответную атаку по базам США на Ближнем Востоке

Иран начал атаку в ответ на удары США по южным районам Исламской Республики. Об этом 1 сентября заявила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
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