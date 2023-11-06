Где хоронят поезда, самолёты, корабли: Самые впечатляющие кладбища техники на планете глазами фотогр

Российский фотограф Александр Сухарев более десяти лет «охотился» за старой техникой. В итоге он собрал интересную фотоколлекцию кладбищ, на которых, если можно так выразиться, захоронены самолеты, вертолеты, поезда, автомобили, корабли… Это самые известные отстойники техники, привлекающие фотографов со всего мира.
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