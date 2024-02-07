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Китай

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В вузе Якутии запустят российско-китайскую магистерскую программу по маркетингу

Источник: ТАСС Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) и Цзилиньский университет иностранных языков (КНР) запустят в 2024 году магистерскую программу "Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации в сфере маркетинга".

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