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Макаров: «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств

Макаров: «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств

Партия «Единая Россия» обеспечит выполнение всех обязательств, связанных с социальной сферой. Такое заявление 4 сентября сделал глава комитета Государственной думы по бюджету Андрей Макаров.

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