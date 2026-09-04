Макаров: «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств

Партия «Единая Россия» обеспечит выполнение всех обязательств, связанных с социальной сферой. Такое заявление 4 сентября сделал глава комитета Государственной думы по бюджету Андрей Макаров.
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