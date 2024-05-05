dikGAZETE: безопасность Европы находится в руках России

© AP Photo / Sergei Grits Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ ЕС, переживающий экономическую и политическую нестабильность в отсутствие доступа к российским ресурсам, может преодолеть эти проблемы только путем восстановления отношений с Москвой, пишет dikGAZETE.