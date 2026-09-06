Поезда возобновили движение после атаки БПЛА в Ростовской области

Движение поездов в Ростовской области возобновили после последствий утренней атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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