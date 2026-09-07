Iron Ore Bottom In? Prices Reclaim $100 On "Improving Downstream Conditions" Iron ore futures in Singapore surged above $100 a ton, the highest level since mid-July, as tightening Chinese coking coal supplies lifted steelmaking costs and early signs of improving seasonal demand supported prices across the steel supply chain.
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