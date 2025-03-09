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В Госдуме сравнили угрозы Киева взорвать Крымский мост с поговоркой о курице

В Госдуме сравнили угрозы Киева взорвать Крымский мост с поговоркой о курице

Депутат Госдумы Ивлев ответил поговоркой о курице в ответ на угрозы Киева взорвать крымский мост.Командующий военно-морскими силами Украины Андрей Неижпапа* заявил, что ВСУ обсуждают еще одну атаку на Крымский мост.

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