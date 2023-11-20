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Певец и композитор Юрий Лоза назвал Аллу Пугачеву «отставной певицей»

Певец и композитор Юрий Лоза назвал Аллу Пугачеву «отставной певицей»

При этом музыкант выразил недоумении по поводу шумихи вокруг «угасшей звезды».Певец и композитор Юрий Лоза назвал Аллу Пугачеву «отставной певицей», выразив удивление по поводу шумихи вокруг угасшей звезды.

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