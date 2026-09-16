Всё таки, хотелось бы понять,что за больной человек месяцами пишет от имени канала Торезский кряж,то что оно больное,это понятно,но, хотелось бы лично увидеть лицо этого смелого парня,и да, болезнь же не освобождает от ответственности за такого рода сообщения в личку, только если суд не признает его невменяемым) Донецкая группа новостей.