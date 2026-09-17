В Приштине начались протесты из-за приговора экс-президенту Косова

Приговор экс-президенту Косова Хашиму Тачи спровоцировал протесты в Приштине. Кадры распространились в социальных сетях.
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