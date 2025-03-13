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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Глава Минфина США пригрозил России новыми санкциями

Администрация президента США Дональда Трампа готова ввести самые жесткие санкции против России. Об это заявил американский Министр финансов Скотт Бессент, уточнив что ограничения введут незамедлительно, если потребуется для достижения успеха в мирном урегулировании конфликта.

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