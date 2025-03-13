Глава Минфина США пригрозил России новыми санкциями

Администрация президента США Дональда Трампа готова ввести самые жесткие санкции против России. Об это заявил американский Министр финансов Скотт Бессент, уточнив что ограничения введут незамедлительно, если потребуется для достижения успеха в мирном урегулировании конфликта.
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