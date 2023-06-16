Депутат Занко предложила провести конкурс музеев для финансовой поддержки вузов

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила организовать конкурс университетских музеев среди ВУЗов, победители которого получат финансовую поддержку, пишет «Парламентская газета».
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила организовать конкурс университетских музеев среди ВУЗов, победители которого получат финансовую поддержку, пишет «Парламентская газета».
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