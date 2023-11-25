США усиливает давление на Турцию: Турция может присоединиться к санкциям

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию, чтобы обсудить с коллегами американские санкции против российских организаций, сообщает Bloomberg.
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