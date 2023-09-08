США нападут на Россию в 2024 году?

Natalija Osminina

Скорее это Вы не смогли осилить смысл моего поста, чем я в в истории не ориентируюсь))) В чем мое незнание? В том, что я написала, что США , создав атомную бомбу, решили испытать её, когда уже и война была закончена и Япония практически повержена Красной Армией? И если сейчас НАЧИНАТЬ с этого, тогда чем КОНЧАТ?))) В этом был смысл моего поста, который Вы почему-то не смогли уловить. Типа, США попытались на Украине продемонстрировать свое конвенциальное оружие, опозорились, и остается только шкертануться, чтобы не видеть своего мирового позора? Вы полагаете, что они готовы на самоубийство? Вполне себе прагматичнычй народ, думающий только о деньгах. С чего бы суицид? С потери мировой власти? Так они об этом не думают. Считают, что у них все еще впереди- позавтракали Европой, идут на Китай обедать и ужинать, уничтожать конкурента, отбирать у него азиатские рынки (европейский уже отобрали). Чем плохая жизнь? Европейским вассалам, добровольно отдавшим свою кровь гегемону, пообещали, что вернувшись с добычей с Китая, снова организуют им второй план Маршалла И все запануют. Богачи Европы переждать смогут, а бедняки очистят пенсионный и социальный фонд от лишней нагрузки. Ковид уже частично это сделал. И Украине обещали помочь по возвращению, а пока "денег нет, но вы держитесь". У них планов громадье. А Вы о суициде. Они же знают, что ничтожны в военном плане. И России укокошить их без серьезных последствий для себя - раз плюнуть. А бесятся "ястребы" сейчас только потому, что подлодку свою потеряли, как когда-то СССР- "Курск". Так никто не виноват, сами подставились под Российские испытания ядерки.