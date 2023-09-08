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США нападут на Россию в 2024 году?

США нападут на Россию в 2024 году?

Однако сценарий такого апокалипсиса, вопреки предсказаниям популярного ведущего, окажется иным. Возможно ли нападение США на Россию с переходом ведущейся сейчас прокси-войны нашей страны с НАТО на Украине в другой формат - прямого столкновения Североатлантического альянса с Россией под тем или иным предлогом? Отметим, что данная тема периодически вспыхивает в информационном поле, привлекая к себе внимание громкими заявлениями тех или иных должностных лиц и политических фигур.

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Комментарии
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Анд
Настоящие правители США, кукловоды этой страны хотят войны, им хорошо когда всем вокруг плохо, это суть США, для этого они создавали эту страну, опошлить и опоскудить все вокруг, ядерная война вполне вписывается в этот принцип, сдерживала их опаска, но как они поймут что их проект США сдувается- нанесут удар, и похоже уже скоро
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3 час.
Negnost Ros
Скорее всего пендосы поищут новых &quot; лохов&quot; на роль агрессора против России. Они своими руками воевать не любят. Вот найдут ли. А в случае прямой войны с Россией ракеты по идее полетят на пендоштаты. Или они думают, что если пендосы будут стрелять по РФ, то РФ не будет стрелять по пендоштатам? Зачем Польша , прибалты ? Если агрессор штаты?
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3 час.
Natalija Osminina
Скорее это Вы не смогли осилить смысл моего поста,  чем я в  в истории  не ориентируюсь))) В чем мое незнание? В том, что я написала, что США , создав атомную бомбу, решили испытать её, когда уже и война была закончена и Япония практически повержена Красной Армией? И если сейчас НАЧИНАТЬ с этого, тогда чем КОНЧАТ?)))  В этом был смысл моего поста, который Вы почему-то не смогли уловить. Типа, США попытались на Украине продемонстрировать свое конвенциальное оружие, опозорились, и остается только шкертануться, чтобы не видеть своего мирового позора? Вы полагаете, что они готовы на самоубийство?  Вполне себе прагматичнычй народ, думающий только о деньгах. С чего бы суицид? С потери мировой власти? Так они об этом не думают. Считают, что у них все еще впереди- позавтракали  Европой, идут на Китай обедать и ужинать, уничтожать конкурента, отбирать у него азиатские рынки (европейский уже отобрали). Чем плохая жизнь? Европейским вассалам, добровольно отдавшим свою кровь гегемону, пообещали, что вернувшись с добычей с Китая, снова организуют им второй план Маршалла И все запануют. Богачи Европы переждать смогут, а бедняки очистят пенсионный и социальный фонд от лишней нагрузки. Ковид уже частично это сделал.  И Украине обещали помочь по возвращению, а пока &quot;денег нет, но вы держитесь&quot;. У них планов громадье. А Вы о суициде. Они же знают, что ничтожны в военном плане. И России укокошить их без серьезных последствий для себя  - раз плюнуть. А бесятся &quot;ястребы&quot; сейчас только потому, что подлодку свою потеряли, как  когда-то СССР- &quot;Курск&quot;. Так никто не виноват, сами подставились под Российские испытания ядерки.
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