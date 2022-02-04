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«Милан» и Габбия продлили контракт до 2026 года. Зарплата защитника выросла с 0,8 до 1,2 млн евро

«Милан» объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Маттео Габбией. Новый контракт с 22-летним итальянцем рассчитан до 30 июня 2026 года.

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