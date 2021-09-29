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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отработали пресечение провокаций

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе отработали пресечение провокаций

В рамках планового занятия по боевой подготовке российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели комплексную тренировку по предотвращению возможных нарушений и обеспечения безопасности на наблюдательных постах в зоне ответственности «Север».

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