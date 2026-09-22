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Жительницу Забайкалья приговорили к 17 годам за убийство годовалой дочери

Жительницу Забайкалья приговорили к 17 годам за убийство годовалой дочери

Забайкальский краевой суд приговорил 28-летнюю местную жительницу к 17 годам лишения свободы за убийство годовалой дочери с особой жестокостью.

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