Шесть снегоходов провалились под лёд на озере Кончезеро

Карельские спасатели и медики выехали для оказания помощи. Все пострадавшие спасены По информации Главного управления МЧС России по Республике Карелия сегодня в Прионежском районе на озере Кончезеро под лед провалились несколько снегоходов с людьми.
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