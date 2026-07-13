Без Соболева, Вендела, Педро и Мантуана. «Зенит» вторым составом сыграл вничью с Махачкалой. Аугусто отыграл один тайм

После серии контрольных матчей с «Ленинградцем» (4:0), «Динамо» из Махачкалы (2:0), аргентинской «Химназией» (1:1), ферганским «Нефтчи» (4:1) и белградской «Црвеной Звездой» (3:1) «Зенит» провел вторую товарищескую встречу с махачкалинским«Динамо».
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