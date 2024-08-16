На подходах к Крымскому мосту скопилось более 1,4 тысячи автомобилей

На Крымском мосту вновь образовалась многокилометровая пробка, которая затруднила проезд транспорта. По данным telegram-канала, освещающего ситуацию на автомобильных подходах к мосту, утром в субботу, 17 августа, в очередях на Крымском мосту стояло более 1400 автомобилей.