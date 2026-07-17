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5koleso.ru

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В России стартуют продажи автомобилей XPeng: медиасистема с сервисами «Яндекс» и официальная гарантия

В медиасистему автомобилей XPeng для российского рынка будут штатно интегрированы все популярные приложения «Яндекса», которые позволят пользоваться привычной навигацией, слушать онлайн музыку, аудиокниги и смотреть видео.

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