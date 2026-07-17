В России стартуют продажи автомобилей XPeng: медиасистема с сервисами «Яндекс» и официальная гарантия

В медиасистему автомобилей XPeng для российского рынка будут штатно интегрированы все популярные приложения «Яндекса», которые позволят пользоваться привычной навигацией, слушать онлайн музыку, аудиокниги и смотреть видео.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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