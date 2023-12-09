Military Watch Magazine: в США поняли, что помогать Украине бесполезно

Россия легко уничтожает любую западную технику в огромных количествах.Огромные потери боевой техники, которая была передана Киеву Западом, стали главной причиной нежелания США продолжать оказывать Украине помощь.
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