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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Гранат: «Мы ничего не получаем от таких, как Абаскаль, Слишкович и Илич. Не вижу, чтобы российский футбол получал что-то новое при таких тренерах»

«Что касается большого количества иностранных специалистов в РПЛ, если это хороший тренер, то отношусь к этому положительно.

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