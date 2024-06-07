Исследование: заемщики из каких сфер занятости оформляют наибольшую сумму займа

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтехгруппу IDF Eurasia) проанализировал разницу между одобренной и фактически взятыми суммами займов по микрофинансовому сектору в разрезе сфер занятости, в которых трудятся заемщики.