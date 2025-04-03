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Царьград

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ЕГЭ: Российские парламентарии обсуждают возможные изменения после кампании

ЕГЭ: Российские парламентарии обсуждают возможные изменения после кампании

Госдума рассматривает корректировку ЕГЭ после экзаменационной кампании: обсуждаются результаты и проблемы системы.

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Комментарии
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anatoliy Анатолий Алексеев
Лучше советского образования ничего не придумали и не придумают.Я так думаю
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17 час.
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