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Регионы России

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Джордж Расселл показал лучшее время в единственной практике Гран-при Сингапура

Джордж Расселл показал лучшее время в единственной практике Гран-при Сингапура

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл установил лучший результат единственной свободной практики Гран-при Сингапура сезона-2026 «Формулы-1».

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