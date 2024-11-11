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Школьники ограбили магазин с хот-догами и мороженым под Новосибирском

Школьники ограбили магазин с хот-догами и мороженым под Новосибирском

Подростки пригрозили продавщице игрушечным пистолетом. Отвечать им придётся по-настоящему.Решившие пошалить школьники встретят Новый год под подписками о невыезде, а один из них – в СИЗО.

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