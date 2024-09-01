Эксперт Осаволюк рассказала, что ожидает семьи с детьми: новые выплаты уже готовятся с 2026 года Ольга БезродняяСемьи с детьми могут рассчитывать на очередные новые выплаты, которые государство готовит в рамках расширения социальной поддержки.