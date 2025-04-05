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Царьград

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Европа частично разморозит русские активы. На что ей срочно понадобились деньги

Европа частично разморозит русские активы. На что ей срочно понадобились деньги

Их планируют потратить на выплаты инвесторам.Европейский депозитарий Euroclear получил разрешение от бельгийского казначейства на разморозку части активов Национального расчётного депозитария России (НРД).

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