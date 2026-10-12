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Царьград

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"Они предатели и изменники Родины": Кабанов возмутился смягчению приговора Портянникову

"Они предатели и изменники Родины": Кабанов возмутился смягчению приговора Портянникову

На днях Мосгорсуд смягчил приговор Вячеславу Портянникову, осуждённому по делу о бронежилетах для Министерства обороны.

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