За кражу сумки у спящего мужчины задержан севастополец

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего подозреваемого в краже сумки с деньгами.40-летний житель Севастополя, прогуливаясь по городу с приятелем, обнаружил на остановке пьяного спящего мужчину и захотел украсть его имущество.