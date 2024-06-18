За кражу сумки у спящего мужчины задержан севастополец

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего подозреваемого в краже сумки с деньгами.40-летний житель Севастополя, прогуливаясь по городу с приятелем, обнаружил на остановке пьяного спящего мужчину и захотел украсть его имущество.
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