Суд вновь запретил «дочке» OMV судиться с «Газпромом» за рубежом

Это следует из картотеки арбитражных дел Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение о запрете австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» за рубежом, сказано в картотеке арбитражных дел.
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