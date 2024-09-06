Суд вновь запретил «дочке» OMV судиться с «Газпромом» за рубежом

Это следует из картотеки арбитражных дел Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение о запрете австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» за рубежом, сказано в картотеке арбитражных дел.