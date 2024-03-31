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Захарова ответила мэру Парижа на слова о спортсменах из РФ на Олимпиаде

Захарова ответила мэру Парижа на слова о спортсменах из РФ на Олимпиаде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх будут не рады.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
И я буду не рад российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх под белым флагом. А Маша Захарова (не я лишил её отчества) будет рада? Можно ли себе представить, что при товарище Сталине было возможно выступление русских спортсменов под белым флагом капитуляции и предательства, а не под знаменем Победы? Сталин же говорил, что если нас враги ругают, то это значит, что мы всё желаем правильно. А тут нам вообще печеньки за верность дают! Возьмёте? «Спортсменам из России» предложили, ещё давно, выступить на олимпиаде под белым флагом позора и предательства, и они прогнулись! И в этой позиции их Запад имеет по полной программе. И наша Маша вдруг за них вступилась! А я то думал, что она – приличный человек! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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