В Барнауле выдали разрешение на строительство первого пункта приема ЖБО из пятерки запланированных. Соответствующая информация появилась на сайте профильного комитета после обновления реестра выданной разрешительной документации.
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