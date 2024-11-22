Блокчейн Ethereum по-прежнему доминирует в секторе DeFi

Объемы торгов на децентрализованной платформе Uniswap демонстрируют интересную динамику, отражая как доминирование Ethereum, так и растущую популярность сетей второго уровня (Layer 2) и новых блокчейн-решений.
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