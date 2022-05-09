Российские учёные на промышленном оборудовании создали солнечные панели на основе перовскитов, работающие даже в сумерках

Отечественные ученые представили солнечные панели нового поколения из перовскита. Ранее такие панели изготавливались из кремния, довольно «капризного» в производстве материала.
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