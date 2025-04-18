Великая суббота: что можно и нельзя делать

Великая суббота — последний день перед Пасхой. Согласно христианскому вероучению, это день, когда тело Иисуса Христа было погребено, а его душа спустилась в ад, чтобы возвестить о победе жизни над смертью и даровать спасение праведникам.
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