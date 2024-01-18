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Закон и Порядок

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Россия приняла решение денонсировать соглашение о рыболовстве с Британией

Россия приняла решение денонсировать соглашение о рыболовстве с Британией

Правительство России решило денонсировать соглашение с Британией о рыболовстве Правительство 18 января рассмотрит вопрос о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, которое позволяло британским судам вести промысел в определенных зонах Баренцева моря Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Россия собирается денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена СССР в 1956 году, говорится в сообщении на сайте правительства.

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Комментарии
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ВЕ
Валентина Евсеева
и с Норвегией и др тоже пора.
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9 час.
Виталий Сорокин
Хватит...половили! И некоторых других. пора  образумить!
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9 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Главное объявит а потом как оно все забудут?
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49 мин.

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