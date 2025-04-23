Ветеранам и льготникам Великой Отечественной до конца мая не понадобится оформления билетов на электрички D3

В период с 25 апреля по 31 мая 2025 года в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов будет упрощен порядок бесплатного проезда в пригородных поездах ветеранам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам и лицам их сопровождающим.