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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Сосиска в тесте (халяль)»: продаётся на территории православной Церкви в Москве, как такое возможно?

«Сосиска в тесте (халяль)»: продаётся на территории православной Церкви в Москве, как такое возможно?

Avia.pro - СМИ Москва, 2024 год. Город, в котором можно найти всё: от китайской лапши в шаурмичной до сосиски в тесте… с отметкой "халяль" на территории православной церкви.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Трудовые резервы и бизнес, в православных храмах налогами не облагаются😱✍️😇🙏
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5 час.
Сергей Тюрин
Сегодняшняя церковь имеет к вере такое же отношение, как билетёр театральной кассы к искусству.
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4 час.
ВУ
Варлам Устрялов
всякая религиозная мракобесность очень падка на деньги. и рпц всюду шляется в золоте. и это тоже считается нормальным.
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1 час.

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