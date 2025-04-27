Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области от ВСУ

Завершение военной операции по установлению контроля над Курской областью стало поводом для телефонных переговоров президента Владимира Путина с командующим группировкой войск и командирами подразделений.
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