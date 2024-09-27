🔴 За десять лет Крым посетило 61 млн туристов «Около 4,6 миллиона посетило наш регион с 1 января по 1 сентября текущего года — плюс еще одна небольшая страна.
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🔴 За десять лет Крым посетило 61 млн туристов «Около 4,6 миллиона посетило наш регион с 1 января по 1 сентября текущего года — плюс еще одна небольшая страна.