Доля ипотеки по госпрограммам в июле достигла минимума в 37% в числе выдач

По итогам июля текущего года в общем количестве выданных ипотечных кредитов доля кредитов по программам с господдержкой снизилась до минимального значения в 37% (-15 процентных пунктов), следует из исследования Frank RG.
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