Ученые петербургского ИТМО раскрыли тайну зарождения жизни на Земле

Ученые всего мира многие годы бьются над проблемой возникновения жизни на Земле. Какие именно молекулы стали прародителями одноклеточных организмов, выясняли ученые петербургского научно-образовательного центра инфохимии Национального исследовательского университета ИТМО совместно с коллегами из других стран.
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