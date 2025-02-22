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Царьград

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Русская армия улучшила позиции: 375 потерь ВСУ и уничтоженные бронемашины

Русская армия улучшила позиции: 375 потерь ВСУ и уничтоженные бронемашины

Подразделения группы "Центр" русской армии улучшили позиции, нанеся серьёзные потери ВСУ: более 375 погибших, потеря четырёх бронемашин и семи артиллерийских орудий, включая самоходную установку Paladin.

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